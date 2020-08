È risultato positivo al Coronavirus un altro bagnino in servizio in una spiaggia della provincia di Latina, sempre a Sabaudia.

Si tratta di un giovane in servizio presso lo stabilimento di Sabaudia Lido Azzuro, struttura temporaneamente chiusa dalla Asl di Latina, proprio come accaduto per Il Gabbiano, dove lavora il primo bagnino positivo al Covid-19. Non sembrano esserci contatti o link tra i due casi, simili ma tra loro isolati. In corso le operazioni di contact tracing e di sanificazione dei locali.

La Asl di Latina ricorda il numero verde di emergenza Covid: 800 118 800.