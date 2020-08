A Sperlonga si sono registrati solamente due casi di coronavirus risalenti a marzo. Un dato incoraggiante, che però non deve far abbassare la guardia, specie in questi mesi in cui il borgo marinaro è pieno di turisti. Anzi, è necessario fare il possibile per limitare al massimo le occasioni di contatto e potenziale contagio, in primis attraverso il distanziamento fisico. Motivo per cui il sindaco Armando Cusani ha emanato un'ordinanza ad hoc che impone l'uso della mascherina nel centro storico, dov'è più difficile mantenere le distanze di sicurezza per la conformazione dei luoghi.

L'ordinanza impone, tutti i giorni dalle 18 alle 3, a chiunque transiti nel centro storico di indossare dispositivi di protezione individuale di protezione facciale nel caso di impossibilità di mantenere il distanziamento fisico.

Il mancato rispetto delle misure sarà sanzionato in base a quanto previsto dalla normativa vigente emanata proprio in relazione all'emergenza sanitaria in corso.