In merito ai due bagnini risultati positivi a Sabaudia, l'Amministrazione comunale invita a non creare allarmismi ed informa che sono stati avviati, tramite la Asl di Latina, tutti i necessari protocolli al fine di limitare il diffondersi dei contagi.

Le strutture balneari presso le quali lavoravano i due ragazzi, Il Gabbiano e il Lido Azzurro, e l'Associazione Studio Fitness, frequentata da una ragazza risultata positiva al virus, sono state chiuse da apposita ordinanza sindacale fino a quando non saranno resi noti gli esiti dei tamponi effettuati e non verrà esibita la certificazione della sanificazione degli ambienti, al fine di garantire il rispetto della sicurezza e salute pubblica. Anche altri locali del centro città, in particolar modo quelli frequentati dal primo bagnino rinvenuto positivo al Covid-19, sono stati sottoposti a procedure di disinfezione, così come prescritto dalla stessa Asl, che nel frattempo ha avviato sull'intero territorio verifiche mirate al rispetto delle necessarie misure di contrasto e contenimento del virus.

Attivati i protocolli del caso per tutte le persone che nei giorni scorsi hanno frequentato i tratti di spiaggia interessati: diversi i tamponi effettuati e le persone sottoposte al regime della quarantena.

Si precisa che coloro che non sono stati chiamati e hanno effettivamente fruito dell'arenile sorvegliato dai due bagnini contagiati, possono rivolgersi al proprio medico di base oppure chiamare il numero 800 118 800.

Il sindaco Gervasi e l'Amministrazione tutta ribadiscono a gran voce la necessità di tenere alta l'attenzione e di rispettare tutte le misure necessarie ad evitare i contagi, in primis l'utilizzo della mascherina (anche all'aperto se in zone affollate) e il distanziamento sociale. "L'estate e la voglia di stare insieme non devono autorizzarci ad abbassare la guardia. Adottiamo sempre e comunque comportamenti responsabili a tutela della propria e altrui salute perché è solo così che possiamo debellare il virus ed evitare un nuovo picco dei contagi. Per andare al mare utilizziamo l'applicazione web www.reservare.it, indispensabile oggi più che mai per il tracciamento sanitario, e quando siamo negli spazi urbani, l'app Immuni può essere un utile strumento per salvaguardare la salute di noi tutti".