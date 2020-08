Complesse le operazioni, visto che l'incendio ha interessato una zona impervia e che, in assenza di luce, ha richiesto enormi sforzi e ha creato difficoltà ai soccorritori.

Un vasto incendio, di chiara matrice dolosa, è divampato ieri sera, alle 21.30 circa, a Monte Sant'Angelo, tra Priverno e Roccagorga. Tre i punti in cui sono partite le fiamme, che hanno richiesto l'intervento di vigili del fuoco, del Nucleo Protezione Civile Priverno e anche i Lupi dei Lepini, che si sono interessati del versante di Roccagorga.

