Ancora nessuna traccia di M.G., 51enne di Ardea che ier sera è stato travolto da un gommone al largo di Lido di Pini, ad Anzio, poco dopo essersi tuffato in mare.

A partire dalle 21 circa di ieri, quando è scattato l'allarme, Capitaneria di Porto, vigili del fuoco e carabinieri hanno avviato le indagini, rese complesse in un primo momento per l'assenza di luce. Le ricerche sono tutt'ora in corso ma ancora non c'è stata alcuna notizia.

In azione un elicottero, un gommone e una squadra di sommozzatori dei vigili del fuoco, insieme a tutti i mezzi di salvataggio. Lo studio è focalizzato sulle correnti marine, così da stringere il campo delle ricerche.

I fatti sono avvenuti alle 21 circa di ieri, quando un gommone con a bordo cinque ragazzi, di cui minorenni, stava transitando al largo. A guidare il gommone, in un'area consentita, un 17enne di Aprilia, che non si è accorto della presenza del 51enne finché non l'ha travolto.

L'uomo aveva da poco ancorato la sua barca a vela, per poi tuffarsi per fare un bagno.