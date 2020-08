Operazione di soccorso oggi pomeriggio sul promontorio del Circeo, con dieci ragazzi aiutati dai carabinieri forestali.

A operare, gli uomini della Stazione di Sabaudia guidati dal comandante Alessandro Rossi e coordinati dal maggiore Katia Ferri. Il primo intervento è stato richiesto da cinque giovani, tutti di Roma e Pomezia, che si erano avventurati sul promontorio del Circeo probabilmente sottovalutando la difficoltà del percorso e senza adeguata attrezzatura.

E infatti, rimasti ormai senz'acqua e accaldati, attorno alle 16 e 30, sulla via del ritorno, hanno chiesto aiuto ai carabinieri forestali, che in una manciata di minuti li hanno soccorsi e portati in salvo. Altri cinque giovani sono stati invece raggiunti lungo la strada del Sole, dove stavano scendendo dopo un'escursione in zona Crocette. Anche in questo caso, complice il caldo, i ragazzi erano in difficoltà e sono stati aiutati dai forestali. Per alcuni degli escursionisti si è reso necessario, per precauzione, l'intervento del 118. Fortunatamente però nulla di grave.