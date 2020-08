Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi in strada Gorgolicino, nel tratto compreso tra via Albanesee via Lunga, dove un uomo di 45 anni, in circostanze ancora da verificare, si è ribaltato con il proprio suv Nissan Qashqai.

Probabilmente l'automobilista dopo la curva ha perso il controllo del veicolo che ha sbandato ed è uscito di strada, finendo la propria corsa sottosopra.

Una carambola spaventosa che si è verificata sotto gli occhi di alcuni testimoni che non hanno esitato ad allertare i soccorsi: a intervenire per primi sono stati i poliziotti della Squadra Volante che si sono sincerati delle condizioni dell'uomo. L'automobilista infatti è riuscito a tirarsi fuori dall'abitacolo praticamente illeso, ma è stato comunque soccorso da un'ambulanza del servizio 118 per gli accertamenti del caso.