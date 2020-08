È stato ritrovato poco fa, al largo di Lido dei Pini di Anzio, il corpo di M.G., l'uomo che era stato ucciso da un gommone mentre teneva la cima della barca al largo della costa di Anzio. Il personale dei sommozzatori dei vigili del fuoco e della Guardia costiera ha predisposto tutto e portato il corpo dell'uomo a terra e poi proceduto con il prosieguo delle indagini. Il tragico incidente, lo ricordiamo, era avvenuto sabato sera e subito erano scattate le ricerche del cadavere. Per tutta la giornata di ieri, purtroppo, dell'uomo non c'è stata traccia, ma questa mattina, all'arrivo dei soccorsi, è avvenuto subito l'avvistamento. A colpire mortalmente l'uomo con il motore di un gommone erano stati alcuni ragazzi, con il mezzo guidato da un 17enne di Aprilia.

