Fiamme e paura questa notte a Gaeta. Alle 3, quando il quartiere medioevale di Gaeta pullulava ancora di visitatori, è avvenuto un incidente che ha visto coinvolti una moto ed un' auto parcheggiata lungo la strada. Il tutto è successo sul lungomare Caboto, proprio all'altezza del Santuario della SS. Annunziata, di fronte ai nuovi giardinetti (viale degli Innamorati). Secondo quando si è potuto apprendere, la moto che viaggiava in direzione centro sarebbe scivolata a terra urtando un'auto, una Citroen C1, parcheggiata lungo la strada, con conseguente perdita di benzina. A quel punto sono divampate le fiamme che hanno coinvolto entrambi i mezzi. Tanti i curiosi che si sono fermati nel vedere la scena con alcuni di loro che hanno prontamente richiesto l' intervento dei Vigili del Fuoco arrivati sul posto poco dopo. Sul posto poi anche un' ambulanza che ha soccorso il conducente del mezzo a due ruote rimasto ferito, carabinieri e guardia di finanza.

