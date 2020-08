Il caso dei migrandi del "Cas" di Cori fuggiti e poi ritrovati impazza sulla scena del dibattito politico locale. A prendere una posizione chiara sulla questione è il capogruppo dell'opposizione della Lega del Comune di Cori, Angelo Sorcecchi. La sua è una risposta chiara alle parole del sindaco del paese lepino, De Lillis.

"Lo avevamo previsto lo abbiamo urlato prendendoci anche da parte dei buonisti la qualifica di razzia xenofobi - spiega Sorcecchi - Ma con la fuga dei 18 migranti clandestini i fatti ci hanno dato ragione. Abbiamo subito denunciato che la cosa si stava gestendo con molta approssimazione sia da parte del Sindaco che ha nascosto ad arte questo trasloco di migranti, sia anche dal Prefetto appena insediato che non ha avuto giuste indicazioni sulla location che si stava utilizzando per la quarantena degli ospiti arrivati a Latina da Lampedusa e poi trasferiti a Cori. Il Sindaco succube del PD non ha saputo imporsi per un diniego e adesso sta tentando in tutti i modi di giustificare la figuraccia fatta in tutta questa vicenda. Prima non riferendo della situazione in consiglio comunale con la scusa che i piani del trasloco erano cambiati quando il trasloco è stato effettuato la sera dopo il consiglio. Adesso scaricando la colpa sui mancati controlli di sorveglianza da parte delle forze dell'ordine. Niente di più false perché la criticità della cosa era stata tempestivamente segnalata dopo il nostro sopralluogo. Avevamo detto che 5 carabinieri non erano sufficienti al controllo della struttura visto i luoghi adiacenti con numerose vie di fuga. Non possiamo tollerare che si sta rischiando di mettere a repentaglio la salute dei Cittadini di Cori e Giulianello vanificando tutti i sacrifici fanno nei mesi di Lockdown fatti da tutti noi. Una gestione a dir poco dilettantistica e superficiale ed è per questo che chiediamo a gran voce le dimissioni del Sindaco e dell'intera giunta di centro sinistra che ha dato ancora una volta la dimostrazione di non tener minimamente conto del bene dei Cittadini del Comune di Cori. Dopo questa figuraccia il Sindaco dovrebbe pensare seriamente di rassegnare le proprie dimissioni per dimostrata incapacità di tutelare la salute pubblica di tutti noi".