Due nuovi casi di positività al coronavirus. E' questo il dato che emerge nella nota della Asl di Latina riguardo alle ultime 24 ore per quanto riguarda i casi rilevati attraverso gli esami effettuati dall'ospedale Santa Maria Goretti. Entrambi i nuovi casi sono del comune di Latina, trattati tutti e due a domicilio. I casi totali salgono così a 615 in tutta la provincia, mentre restano invariati i dati relativi ai guariti, 527, e ai deceduti, 37. La Asl di Latina rende noto che oggi è stato attivato, presso il Padiglione Porfiri (Ospedale S.M. Goretti), con ingresso su viale Michelangelo, il drive-in per l'effettuazione dei tamponi naso-faringei alle persone che hanno avuto contatti con i positivi del focolaio Sabaudia – Latina e che sono stati contattati dal Servizio di Igiene Pubblica (SISP) della ASL di Latina. Le altre persone saranno programmate in altra data; chi non l'avesse ancora fatto, è invitato a chiamare il numero verde emergenza Covid 800.118.800.