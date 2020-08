Grave incidente stradale stamattina per una coppia di anziani del capoluogo, finiti fuori strada con l'auto mentre percorrevano la strada Migliara 45 alle porte di Borgo Grappa. A destare preoccupazione sono soprattutto le condizioni della passeggera, ottantenne, soccorsa da un'ambulanza del servizio 118 che l'ha trasportata d'urgenza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, stessa sorte toccata al marito che sedeva al volante dell'utilitaria. Stando ai primi accertamenti della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi e la gestione del traffico, l'uomo alla guida avrebbe perso il controllo della Fiat Panda urtando a bordo strada, poi la vettura si è girata finendo di traverso al centro della corsia di marcia.

