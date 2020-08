E' stato arrestato dai carabinieri di Terracina per l'accusa di evasione dai domiciliari. E' accaduto questa mattina, quando i militari hanno messo in manette D.D. 29enne di origini russe che era finito nei guai per il reato di rissa. L'uomo si era allontanato dalla propria abitazione dove era stato confinato a partire dal 18 giugno scorso. Ora si trova a casa in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto per oggi, come disposto dall'Autorità Giudiziaria.