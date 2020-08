Dal pomeriggio di oggi, 3 agosto 2020, e per le successive 18-24 ore, il Lazio sarà interessato dal passaggio di una perturbazione, che potrebbe portare temporale e disagi in vari punti della regione.

Poco fa, infatti, dalla protezione civile è stato diramato il bollettino meteo che stabilisce una fase di allerta per oggi e domani per la zona montana della regione, ma anche per il litorale romano compreso fra Torvajanica (Pomezia) e Nettuno fino a tutto quello pontino e alla Ciociaria.

Si prevedono possibili temporali, con una ordinaria criticità di tipo idrogeologico.

Insomma, un piccolo stop di qualche ora per l'estate, che potrebbe significare l'addio al caldo record (e afoso) dell'ultima settimana.