Arrivano gli steward sulla spiaggia di Ardea: nel primo weekend di agosto, infatti, insieme alla polizia locale guidata dal comandante Sergio Ierace c'era anche altro personale al fine di garantire sicurezza e rispetto delle normative anti-Covid sull'arenile.

Fra le 280 sanzioni elevate dalla Municipale, spicca quella per una vela pubblicitaria priva di autorizzazioni.

In più, la polizia locale ha controllato anche le nuove concessioni sulle spiagge libere che hanno sorpreso alcuni villeggianti ignari dell'assegnazione di porzioni di spiagge a privati. Sempre sulla spiaggia è stato anche sequestrato un chiosco bar già chiuso dalla Municipale.

Ancora in tema di sequestri sono scattati i sigilli per un furgone che aveva violato l'area interdetta alle Salzare per scaricare materiale ferroso: il nomade bosniaco proveniente dal campo di via Candoni, a Roma, è stato denunciato e costretto a tornare a piedi.