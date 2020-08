"In relazione agli articoli di stampa relativi all'inchiesta della Procura di Roma, posso dire di essere totalmente estraneo ai fatti; allo stato, non sussiste alcuna richiesta di rinvio a giudizio; solo nei giorni scorsi, per mezzo del mio difensore ho potuto presentare una memoria in cui ho avuto per la prima volta l'occasione di evidenziare la mia assoluta estraneità alla vicenda".

Con queste parole, il consigliere regionale di Forza Italia, Giuseppe Simeone, è intervenuto rispetto all'inchiesta della Procura di Roma per una presunta corruzione e che vede indagate, oltre a lui, altre otto persone.

"Sono fiducioso nel lavoro della Magistratura e sono certo che presto sarà chiarito ed appurato ogni aspetto della vicenda e la totale assenza di ogni mio coinvolgimento rispetto a quanto emerso in questa indagine - ha aggiunto Simeone -. Mi auguro che si proceda celermente, affinché non permanga alcun dubbio sulla correttezza mia condotta. Penso soprattutto a un vecchio adagio che recita così: ‘La verità ha il passo lento, ma quando arriva illumina'".