Il ragazzo, con alcuni amici, aveva terminato un'escursione a 2.793 metri d'altezza e si stava rifocillando quando ha accusato un malore: i suoi amici hanno subito contattato il Soccorso Alpino e Speleologico d'Abruzzo, che a sua volta ha mobilitato un elicottero del 118 decollato da Pescara con un medico a bordo. Proprio quest'ultimo, dopo che il personale del Soccorso Alpino lo ha recuperato e issato sull'eliambulanza con il verricello, ha visitato il ragazzo e ha disposto il suo trasferimento nel Pronto soccorso dell'ospedale di Chieti al fine di capire le cause del malore accusato.

Ha bevuto una bevanda energetica subito dopo essere arrivato ai piedi del Monte Amaro, in provincia di Chieti, e si è sentito male: parliamo di un 15enne di Nettuno che è stato salvato nel weekend in Abruzzo dal Soccorso Alpino e dal 118.

