Ancora un incendio di rifiuti nell'area delle Salzare, ad Ardea.

Stavolta a prendere fuoco è stato un cumulo di rifiuti in via del Radiofaro, all'incrocio con via dei Colli Marini.

Sul posto, per scongiurare che potessero bruciare due case che si trovano nella zona del rogo, sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco del Distaccamento di Pomezia.

Purtroppo non è la prima volta che si registrano episodi simili in questa zona di Ardea; chiaramente non sono mancati i disagi per l'aria irrespirabile nei dintorni.