Ha detto che voleva farle compagnia e intendeva consumare un rapporto sessuale. Ha aggiunto che si era innamorato e che spesso la vedeva mentre usciva e non ha resistito. Più che passione forse la sua era una vera e propria ossessione dai risvolti aggressivi e violenti che poteva degenerare. E' quello che ha dichiarato ieri mattina in Tribunale a Latina - davanti al giudice nel corso del processo - , C.S.B., il cittadino tunisino di 29 anni sorpreso dalla polizia in via dei Volsci, mentre stava cercando in intrufolarsi in un appartamento del Magnolia Park, dove abita una anziana che vive da sola.

L'uomo si era spogliato e denudato e ha detto chiaramente che voleva un rapporto sessuale con l'anziana.

La versione del cittadino straniero - offerta al giudice - è stata accompagnata da una ricostruzione da parte della pubblica accusa che ha ripercorso i fatti avvenuti in via dei Volsci. A quanto pare il cittadino straniero che non ha una dimora fissa e vive in una baracca a poca distanza in linea d'aria da via dei Volsci, ha perso la testa per la donna che è molto più grande di lui.

Il giudice monocratico Francesca Coculo ha convalidato l'arresto e ha disposto come misura restrittiva quella del divieto di soggiorno nel comune di Latina.

E' questo l'esito dell'udienza per direttissima che si è svolta ieri mattina. I legali dell'imputato, gli avvocati Giuseppe e Michela Di Manno, hanno chiesto i termini a difesa e il processo è stato rinviato al prossimo ottobre quando è prevista la discussione ed entrerà nel vivo. Il cittadino straniero, nato nel 1991 in Francia ma che ha il passaporto tunisino, era stato fermato dalla polizia e dal personale della Squadra Volante che era prontamente intervenuto grazie al prezioso supporto di un collega di Latina che presta servizio a Roma e che libero dal servizio, insieme al padre un ispettore della polizia in pensione, era stato richiamato dalle richieste di aiuto della donna ed era immediatamente intervenuto. La parte offesa del procedimento, una donna che vive nel complesso residenziale, era stata sorpresa dall'arrivo dell'uomo che aveva scelto il cuore della notte per portare a termine il suo folle piano.