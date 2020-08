Non si registrano nuovi casi di covid-19 in provincia di Latina. E' questa la buona notizia diramata dal bollettino odierno della Asl di Latina che riguarda le ultime 24 ore. Un sospiro di sollievo dopo che i numeri erano tornati a muoversi negli scorsi giorni in seguito all'innesco di due nuovi focolai relativi ai bagnini positivi di Sabaudia e ai link con i contagi della cosiddetta movida latinense. Si aspettano i risultati delle centinaia di tamponi drive-in effettuati nelle scorse ore, sempre inerenti ai nuovi casi di coronavirus in provincia.

La Asl continua in tal senso ad invitare le persone che hanno avuto contatti con i positivi dei focolai Sabaudia – Latina (movida) ed in particolare gli utenti dello stabilimento balneare di Sabaudia "Lido Azzurro" nel periodo 24 -31 luglio, a contattare il numero verde emergenza Covid 800.118.800.

Sono attualmente in corso le processazioni dei tamponi delle persone, già individuate, che hanno avuto contatti con i positivi dei focolai di cui sopra; i risultati saranno disponibili nelle prossime ore.