Non è tutto: «L'Ordine - conclude la nota - augura loro un pronto recupero psicofisico e ricorda l'impegno, a suo tempo preso dall'Ordine, di tutelare legalmente attraverso il suo ufficio legale il decoro professionale e la dignità dei propri iscritti quando sono vittime di violenza nell'espletamento della loro attività professionale».

