Due persone sono state arrestate nel corso della serata di ieri a Tor San Lorenzo di Ardea, in special modo in via dei Monti di Santa Lucia, dai carabinieri della locale Tenenza.

A finire ai domiciliari sono stati un uomo classe 1977 e una donna classe 1993, entrambi italiani e ritenuti responsabili dell'ipotesi di reato di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti ed entrambi già noti alle forze dell'ordine.

In particolare, la perquisizione a carico dell'uomo già ristretto ai domiciliari per altra causa effettuata dal personale coordinato dal tenente Antonio Calabresi - che afferisce alla Compagnia di Anzio diretta dal capitano Giulio Pisani - ha consentito di ritrovare sette piante di marijuana, il cui fogliame aveva un peso complessivo di 660 grammi. In più, sono state trovate due dosi di cocaina e hashish da tre grammi ciascuna, un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento delle dosi.

Informato dell'accaduto, il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Velletri ha disposto gli arresti domiciliari. Domani ci sarà il processo per direttissima.

L'operazione, tra l'altro, testimonia il forte impegno dei carabinieri guidati dal capitano Giulio Pisani nella lotta allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti.