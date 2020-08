Un violento incendio è divampato oggi, nel primo pomeriggio, a Borgo Sabotino, frazione di Latina.

In strada Medusa le fiamme hanno danneggiato una azienda agricola. In fumo decine e decine di alberi di albicocche. L'origine dell'incendio è in fase di accertamento: le fiamme erano molto alte e hanno minacciato le abitazioni. Nel giro di poco tempo si sono sviluppate anche su più fronti e sono state domate dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Latina, che sono intervenuti con diversi mezzi.

In fase di quantificazione i danni.