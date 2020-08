Per quei fatti, l'uomo deve espiare tre mesi e 27 giorni di reclusione; di conseguenza, i carabinieri lo hanno arrestato e accompagnato nel carcere di Cassino.

Il motivo: un reato di maltrattamenti in famiglia che sarebbe stato commesso proprio a Roma ormai sei anni fa, ossia il 19 luglio 2014.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli