«Sembra davvero non avere fine il male di vivere che caratterizza gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria - ha fatto sapere Donato Capece, segretario generale del sindacato -. Siamo sconvolti. Era un collega benvoluto da tutti, sempre allegro e simpatico. Lavorava a Latina dopo altre esperienze, come quella nel carcere romano di Regina Coeli. Nessuno mai ha percepito un suo disagio».

Tragedia nel Corpo di polizia penitenziaria a Latina: poco fa, infatti, il Sindacato autonomo di polizia penitenziaria (Sappe) ha dato notizia che un capo coordinatore della Polpen, di circa 59 anni e in servizio proprio nel carcere di Latina, si è tolto la vita.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli