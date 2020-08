E' in fase di quantificazione la precisa stima dei danni del violentissimo incendio divampato oggi pomeriggio, poco prima delle 14, in strada Medusa, a Borgo Sabotino, nella periferia di Latina.

Le fiamme hanno distrutto almeno un ettaro coltivato ad albicocche. Completamente devastate le serre. Per i titolari dell'attività è un durissimo colpo in un momento storico difficile come questo relativo all'emergenza causata dal Covid-19.

Nel pomeriggio, poco prima delle 17, il fuoco ha ripreso, ma poi è stato nuovamente domato. La zona è stata interessata dalle fiamme, che sono scoppiate anche in via Alta.

Dal capoluogo pontino si vedeva una densa colonna di fumo nera.