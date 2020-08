Un gravissimo incidente stradale è avvenuto questa mattina poco prima delle 7 in via Congiunte alla periferia di Latina, a poca distanza da Chiesuola. Per cause in fase di accertamento un ciclista di origine straniera, si è scontrato con un furgone Iveco. L'uomo ha riportato gravissime fratture al bacino ed è stato trasportato in elicottero in ospedale. Si trattava di un codice rosso, uno di quelli della massima urgenza.Come hanno riferito alcuni residenti della zona che hanno chiamato il 118 a quanto pare il ferito respirava anche se faceva fatica a parlare. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Latina con il prezioso supporto della Squadra Volante. La strada è chiusa al traffico per consentire tutti i rilievi.