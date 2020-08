La città di Fondi alle prese con gli incendi. Da giorni è un via vai di canadair ed elicotteri sulle colline degli Ausoni. Giornata particolarmente intensa quella di ieri, per un rogo divampato in località Curtignano. Grande lavoro per Vigili del fuoco e squadre di supporto dei Falchi Pronto Intervento. Ma non c'è tregua. Dalle prime ore della notte è infatti divampato un nuovo incendio in località Cucuruzzo, che ha impegnato e sta ancora impegnando gli operatori del soccorso. Le immagini sono eloquenti, pubblicate sulla pagina di Segnalazioni e denunce pubbliche di Fondi, dalla Signora Monica Tortora che ha anche allertato il 115 intorno alle 4 del mattino. Ancora adesso lo spegnimento è in corso.

Sulla nuova emergenza è intervenuta con una nota anche Fare Verde Fondi. "Il territorio di Fondi ancora sotto attacco. Dopo il terribile Agosto 2019 in cui abbiamo registrato oltre 30 incendi, quest' anno speravamo in un'estate più tranquilla, ma i piromani sono di un'altra idea. In una nota del 25 Maggio scorso abbiamo richiesto un Protocollo d'Intesa per la prevenzione incendi, tutt'ora inascoltato da Enti ed Istituzioni locali. Purtroppo senza un'adeguata formazione e senza un protocollo di intesa che ci permetta di affiancare le forze in campo non possiamo far altro che registrare i focolai e denunciarli, sperando che la mappa degli incendi che abbiamo stilato lo scorso anno sia molto meno 'colorata' rispetto a quella del 2019".