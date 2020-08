La provincia di Latina sfiora il colpo grosso al SuperEnalotto. Nel concorso di ieri, a Fondi, è stato centrato un "5" da 26.427,16 euro: la schedina vincente è stata convalidata nella tabaccheria Carnevale di via Ponte Nuovo 14. La caccia al Jackpot ripartirà domani, quando verranno messi in palio 22,5 milioni di euro. L'ultima sestina vincente è stata centrata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre nel Lazio manca dal 2012 quando furono realizzati due "6", entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto.

