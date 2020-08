Arriva puntuale l'aggiornamento della Regione Lazio rispetto all'emergenza Covid-19 sul territorio della Asl Roma 6.

Nelle ultime 24 ore, infatti, tra i Castelli Romani e il litorale a sud della Capitale d'Italia sono stati registrati altri due casi di Coronavirus. Si tratta di un uomo italiano di rientro dal Kosovo per il quale è in corso l'indagine epidemiologica e di un uomo di nazionalità del Senegal; anche per lui è in corso l'indagine epidemiologica.

In totale, dunque, i contagi dall'inizio della pandemia sono diventati 1.479.

E se il dato sui decessi resta sempre fermo a 135 persone, quello sui guariti è salito a 994 persone: sono 17 in più dell'ultima rilevazione.