Si tornerà presto a nascere ad Anzio e a Velletri. E' questa la bella notizia arrivata ieri a margine di un incontro celebrato nella sede della Asl Roma 6 su iniziativa dei coordinamenti per la sanità pubblica di Roma, Velletri, Castelli Romani.

E' stato il direttore sanitario facente funzioni, Marco Mattei, a confermare che a ottobre, salvo problemi di carattere pandemico attualmente non preventivabili, riapriranno sia i Punti Nascita che i reparti di Pediatria degli ospedali "Riuniti" di Anzio e Nettuno che del "Paolo Colombo" di Velletri.

I reparti, lo ricordiamo, erano stati chiusi in via straordinaria proprio con lo scoppio dell'emergenza Covid-19. E, come sappiamo, non mancarono le polemiche.