E' finita con un uomo trasportato in ospedale e un altro attivamente ricercato, una violenta aggressione per futili motivi che si è consumata oggi pomeriggio in piazza Santa Maria Goretti, a Latina, in pieno centro, davanti alla chiesa dove si stava celebrando un funerale.

Sono state le richieste di aiuto di una donna, la compagna dell'aggredito, a richiamare l'attenzione dei passanti. A riportare la peggio un 52enne che è stato picchiato al volto, è caduto a terra e ha perso anche molto sangue.

Subito è scattato l'allarme al 118 e alle forze dell'ordine. Le indagini per risalire all'aggressore che si è dileguato sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Latina.