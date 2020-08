Dopo due giorni di calo dei nuovi casi, la giornata di oggi ha visto un netto aumento dei contagi sul territorio italiano.

In particolare, stando al bollettino diffuso dal ministero della Salute, i nuovi casi di Coronavirus sono 384 (contro i 190 di ieri, ndr), per un totale di 248.803 contagi dall'inizio della pandemia.

In questo numero sono ricompresi gli individui attualmente positivi al Covid-19, che sono 12.646. La maggior parte di loro sono in isolamento domiciliare, mentre 764 sono ricoverati in ospedale e 41 in Terapia intensiva.

Per quanto concerne i decessi, oggi le vittime sono state il doppio di ieri: 10 contro cinque, Le vittime totali hanno toccato quota 35.181 persone.

Infine, ecco il dato sui guariti: sono 210 in più rispetto a ieri, per un totale di 200.976 pazienti che hanno sconfitto il Coronavirus.