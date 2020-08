Ieri i funerali si sono tenuti nella Chiesa di San Luca a Latina. Bruno, sempre allegro e pronto alla battuta, era una di quelle persone che sanno farsi amare nella vita e sul lavoro e ha lasciato un vuoto non solo tra i suoi colleghi, ma anche tra i tanti ragazzi che salivano sui bus del trasporto scolastico.

Sul display che segnala le percorrenze sull'autobus Csc è comparsa la scritta "Ciao Bruno". Un omaggio sul mezzo che ha seguito il carro funebre dalla Chiesa alle autolinee per dare un ultimo simbolico saluto a Bruno Rubinelli, 58 anni, storico autista di Latina, scomparso il 3 agosto.

