Nessun nuovo caso di covid-19 registrato nelle ultime 24 a Latina e provincia. E' questo il dato confortante diramato poco fa dalla Asl di Latina attraverso il quotidiano gazzettino. Per il secondo giorno consecutivo l'asticella del contagio rimane ferma sullo zero, segno che il cauto ottimismo palesato nei giorni scorsi per quanto riguarda i focolai di Sabaudia e della movida di Latina fosse fondato. Si attendono però ancora gli asiti dei tanti tamponi effettuati nelle scorse ore al Goretti.

C'è però un positivo che però è stato notificato da un'altra Asl. Si tratta di un minore attualmente ospite di una comunità di Cisterna, pertanto il dipartimento di Prevenzione sta procedendo a controlli su operatori ed utenti della struttura.

La Asl sottolinea come: "Si raccomanda, infine, ai cittadini di tutta la Provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti sulla mobilità delle persone nonché tutte le prescrizioni in materia di rispetto delle distanze, del lavaggio delle mani e del divieto di assembramento. Si ricorda che, allo stato, l'unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all'essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell'emergenza. Al fine di non determinare allarme tra la popolazione si chiede di far esclusivamente riferimento a fonti ufficiali quali la Regione Lazio, il Seresmi, lo Spallanzani e la Direzione Generale dell'Azienda ASL".