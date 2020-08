Si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15,30 nella chiesa San Luca di Latina, i funerali di Massimo Evangelisti, l'uomo di 44 anni, residente a Latina, deceduto in via Epitaffio mentre era in auto. Ieri pomeriggio si è svolta l'autopsia, disposta dal pubblico ministero Valerio De Luca, per accertare le precise cause del decesso. Tra le ipotesi che vengono prese in esame anche quella che l'uomo possa aver accusato un malore, come testimonia l'urto avvenuto con il pino che costeggia la strada. L'impatto infatti non è stato molto violento.

Si è trattato di un incidente autonomo, come hanno ricostruito gli agenti della polizia stradale di Latina e quindi senza il coinvolgimento di altri veicoli. L'uomo che lavorava come fornaio e stava andando al lavoro, lascia la moglie e tre figli. Il ricordo di tutti è quello di una persona generosa e che ha fatto tanti sacrifici. L'altra mattina stava andando al lavoro quando pochi metri prima dell'incrocio con l'Appia è avvenuta la tragedia. Massimo aveva lavorato in diverse pizzerie del capoluogo e nel fine settimana anche in un locale che si trova sul Lungomare. Grandissimo il cordoglio tra i familiari e gli amici. Oggi per l'ultimo saluto ci sarà molta gente.