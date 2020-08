Un'altra nottata movimentata sull'isola di Ponza, dove i carabinieri del comando locale hanno denunciato un uomo di 43 anni che. I militari stavano eseguendo i quotidiani controlli all'interno dei locali dell'isola lunata quando, all'ingresso di uno di questi, hanno dovuto fare i conti con l'uomo che ha palesemente ostacolate l'identificazione di 4 ragazze che si trovavano all'interno del locale, favorendone la fuga. Una condotta che non ora gli costerà un deferimento all'autorità giudiziaria.

