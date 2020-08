Terzo giorno consecutivo senza contagi nella provincia di Latina per quanto riguarda il covid-19. Il gazzettino quotidiano della Asl, diramato poco fa, ha dato un'altra buona notizia. C'è ancora un cauto ottimismo dopo i circa duecento tamponi risultati tutti negativi in merito ai due focolai scaturiti negli ultimi giorni dal caso dei bagnini di Sabaudia e quello denominato della "movida" di Latina. Resta quindi a quota 615 i casi totali in provincia di Latina, mentre salgono a 530 i guariti. Fermo a quota 37 il dato dei deceduti mentre sono 48 gli attuali positivi di cui 20 trattati da domicilio.

La Asl raccomanda ai cittadini di tutta la Provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti sulla mobilità delle persone nonché tutte le prescrizioni in materia di rispetto delle distanze, del lavaggio delle mani e del divieto di assembramento.

Si ricorda che, allo stato, l'unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all'essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell'emergenza. Al fine di non determinare allarme tra la popolazione si chiede di far esclusivamente riferimento a fonti ufficiali quali la Regione Lazio, il Seresmi, lo Spallanzani e la Direzione Generale dell'Azienda ASL.