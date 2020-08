Nascondeva cocaina in casa, scatta l'arresto. E' quanto accaduto ieri ad Aprilia dove i militari del Norm del locale Reparto Territoriale dell'Arma, al termine di un servizio finalizzato a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto, nella flagranza di reato, un 35enne, il quale nel corso di una perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 105 grammi di sostanza stupefacente tipo cocaina e materiale per il confezionamento.

L'arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Roma Regina Coeli, come disposto dall' Autorità giudiziaria mentre la sostanza stupefacente è stata sequestrata.