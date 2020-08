Il portafoglio, con al suo interno i documenti e 240 euro in contanti, è stato subito portato nella Stazione dei carabinieri di Ponza, i cui militari avevano già ricevuto la denuncia di smarrimento dell'oggetto presentata da un 27enne nettunese che era in vacanza sull'isola. Il portafoglio, dunque, domani tornerà al legittimo proprietario.

Parliamo di quanto accaduto ieri a Ponza: a ritrovare il portafoglio sono stati i titolari del ristorante pizzeria "Il Maestrale da Maurizio" in località Le Forna.

