Al momento, dunque, le persone contagiate dal Covid-19 dall'inizio della pandemia sono 1.484. Il numero dei decessi, invece, resta stabile a 135 vittime, mentre i guariti sono 995 (uno in più rispetto a ieri). Di conseguenza, le persone attualmente positive al Coronavirud in queste aree a sud di Roma sono 354.

Due dei nuovi positivi sono madre e figlia con link familiare a un caso già noto e isolato; un altro dei cinque, invece, è un uomo di 49 anni individuato in fase di screening da parte della Asl.

In particolare, l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, ha comunicato i dati forniti dalla Asl Roma 6 relativamente alle ultime 24 ore.

I dati Coronavirus, altri cinque casi tra i Castelli Romani e il litorale a sud di Roma Con i cinque casi di oggi i contagi totali sul territorio della Asl Roma 6 sono saliti a 1.484 persone. E c'è un guarito in più rispetto a ieri

