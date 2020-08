Condanna definitiva per confronti dell'ex giudice Antonio Lollo dovrà scontare la detenzione domiciliare. Nella giornata di oggi la Polizia di Stato di Latina, ha infatti dato esecuzione all'Ordine di Esecuzione di pena detentiva in regime di Detenzione Domiciliare emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia nei confronti di Antonio Lollo, già Giudice presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Latina.



L'ex giudice fu tratto in arresto nel 2015 dalla Squadra Mobile, a seguito di una complessa indagine che dimostrò la sua responsabilità penale quale autore di delitti contro la pubblica amministrazione, in concorso con professionisti – in primis avvocati e commercialisti – che ricoprivano incarichi in numerose procedure concorsuali, finite nel mirino degli inquirenti. Dovrà scontare la pena residua, pari a due anni e dieci mesi.