Questo il bollettino odierno relativo alla situazione Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, si sono registrati 402 nuovi casi, 6 in più di ieri, che fanno salire il totale a 249.204. In calo, invece, il numero delle vittime: 6 in un giorno a fronte delle 10 registrate mercoledì.

I tamponi fatti nelle ultime 24 ore sono 58.673 (7.099.713 il totale da inizio emergenza). Complessivamente, le vittime dall'inizio dell'epidemia sono 35.187. Il totale dei guariti dall'inizio dell'epidemia è 201.323. In aumento di un'unità anche il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, che sale a 42. Basilicata e Molise sono le uniche due regioni italiane a contagio zero.