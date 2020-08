Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Latina, sono in ogni direzione per risalire all'autore dell'aggressione che è scappato. Gli uomini dell'Arma hanno raccolto una sommaria descrizione, la compagna del 52enne che era lì a poca distanza da dove sono avvenuti i fatti ed è una testimone, ha fornito una descrizione dell'autore. Si tratta di uno straniero che è anche conosciuto nel quartiere e che frequenta anche spesso.

Sono migliorate le condizioni di Egidio P. l'uomo di 52 anni ferito mercoledì pomeriggio in piazza Santa Maria Goretti a Latina al termine di una aggressione che poteva avere conseguenze peggiori. L'uomo subito dopo i fatti è stato trasportato al Santa Maria Goretti di Latina e il suo quadro clinico è meno critico rispetto a quanto ipotizzato in un primo momento. Era stato medicato sul luogo dell'aggressione ma era stato portato precauzionalmente al Santa Maria Goretti.

