Mitrano e la sua Amministrazione hanno di che essere soddisfatti dopo la notizia arrivata ieri dei due ricorsi andati a buon fine che riguardano l' area ex Avir. Con le relative sentenze il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) dichiara «inammissibili» i ricorsi della Società Gaim s.r.l. e della Società T.F. Costruzioni s.r.l. contro il Comune di Gaeta, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Malinconico.

I due ricorsi il cui esito è stato positivo per il Comune di Gaeta riguardano quasi il 90 per cento (circa 22.000 metri quadri) dell'area ricadente all'interno dell'ex complesso industriale dell'Avir che si estende su una superficie totale di 24.922 metri quadri. Gli altri tre ricorsi che dovranno essere discussi rappresentano meno di 3000 metri quadri. Ecco perché la sintesi della notizia è che il Comune di Gaeta si riappropria definitivamente della ex vetreria dopo una lunga battaglia legale. «Finalmente – esclama il sindaco Cosmo Mitrano dopo la lettura delle due sentenze – cominciamo a mettere la parola "fine" ad una vicenda che da più di un anno ci vede impegnati strenuamente a difendere una proprietà che ci è stata contesa da più soggetti interessati a mettere le mani sull'ampia area della ex vetreria".