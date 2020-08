Aveva adibito un appartamento a vera e propria centrale di produzione della marijuana e di vendita di varie tipologie di droga. Per questo è stato arrestato e gli sono stati sequestrati oltre due chili di marijuana, mezzo chilo di hashish e 1.300 euro in contanti.

Parliamo del 23enne di Anzio che, nelle scorse ore, è stato bloccato dai poliziotti del commissariato locale dopo accurate indagini.

In particolare, da giorni gli agenti erano sulle tracce di un pusher che conoscevano solo per il nome di battesimo. Dopo una serie di accertamenti e appostamenti, ieri pomeriggio, gli agenti hanno intercettato il sospettato a bordo di un'utilitaria e, visto il suo nervosismo, lo hanno perquisito, trovando nei suoi slip una dose di marijuana.

Tale ritrovamento ha dato il via libera alla perquisizione domiciliare: è nella casa del ragazzo che, in un comparto accessibile attraverso un armadio a muro, sono state trovate tre serre serre professionali per la coltivazione della marijuana, complete di lampade, umidificatori e timer per gestire le varie fasi (crescita ed essicazione) della cannabis indica.

In più, altra droga è stata trovata in giro per l'appartamento, in parte in preparazione per essere venduta e altra conservata nel congelatore.

Al termine delle formalità di rito, come detto, il giovane è stato arrestato.