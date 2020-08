Dunque, secondo il Prefetto, occorre "accorciare le distanze tra amministratori e amministrati". Anche per questo, nelle prossime settimane, si valuteranno iniziative da intraprendere per innalzare il più possibile i livelli di sicurezza del territorio pontino.

"Complesse problematiche quali quelle relative all'ordine pubblico - ha evidenziato il Prefetto - richiedono un approccio sinergico e proattivo, in grado di massimizzare le peculiarità di ciascuna forza di polizia per governare i fenomeni sociali, anche e soprattutto attraverso un'efficace attività di prevenzione".

In particolare, il prefetto si è recato nel Comando dell'Arma dei carabinieri dopo aver visitato la Questura di Latina e il Comando della Guardia di finanza.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli