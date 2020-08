Una bimba di un anno e un ragazzo di 11 anni. Sono questi i due nuovi casi di positività al Coronavirus registrati sul territorio della Asl Roma 6.

Lo ha reso noto poco fa l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, spiegando come per l'11enne sia in corso una indagine epidemiologica accurata, mentre la bambina è stata trasferita al Bambino Gesù di Palidoro.

Con i due nuovi casi, dunque, il totale dei contagi nelle zone a sud di Roma sale a 1.486 persone. Invariato, infine, il dato complessivo sui decessi (135) e quello relativo alle guarigioni (995).