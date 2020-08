Chiusura per sanificazione anti Covid per una nota palestra del capoluogo pontino. Il provvedimento è stato disposto dalla Asl di Latina dopo che all'interno della struttura è stata rilevata la presenza di una ragazza risultata positiva al tampone.

La giovane, tornata da poco da una vacanza in Croazia, era asintomatica al momento della frequentazione della palestra Palafitness di Latina, lunedì scorso.

"La ragazza è arrivata in tarda serata – spiega sulla pagina Facebook della palestra uno dei responsabili -. Ha fatto lezione all'aperto. Ha avuto pochissimi contatti e alcuni membri dello staff andranno a fare il tampone per sicurezza. Il trainer delle lezioni ha già fatto tampone ed è risultato negativo. La Asl, che ringraziamo per la prontezza e la serietà dimostrata, ha disposto la sanificazione che già questa mattina è stata avviata. Resteremo chiusi sicuramente oggi e forse riapriamo tra domani e lunedì"