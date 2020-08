L'assessore D'Amato, in tal senso, ha aggiunto che «lo Spallanzani sta completando la ricerca dei volontari per la sperimentazione».

A darne notizia sono stati il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato. «Arrivate allo Spallanzani le prime dosi del vaccino completamente made in Italy pronto ora alla fase di sperimentazione sull'uomo - ha affermato il governatore, pubblicando anche una foto della fiala -. Il progetto è finanziato dalla Regione Lazio con un investimento da cinque milioni insieme al ministero della Ricerca (per complessivi otto milioni di euro, ndr). Dal 24 agosto sarà somministrato a 90 volontari».

L'annuncio è arrivato nel corso del pomeriggio. Ed è di quelli che infondono tanta speranza. Oggi, a Roma, sono state consegnate allo Spallanzani le prime dosi del candidato vaccino interamente "Made in Italy" prodotto dalla ReiThera di Castel Romano (polo industriale al confine fra Roma e Pomezia) e destinate alla sperimentazione sull'uomo.

